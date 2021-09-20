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Байден пояснив слова про Путіна "вбивцю": мені поставили запитання, я відповів

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Вашингтон, Понеділок 20 вересня 2021 16:29
Байден пояснив слова про Путіна "вбивцю": мені поставили запитання, я відповів Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден пояснив свої слова, коли він назвав "вбивцею" російського президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що просто відповів на поставлене запитання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що мова про це йде в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Кости. Зокрема, в ній описана розмова Байдена і Путіна після тієї скандальної заяви. Як зазначають журналісти, Путін заявив, що засмучений у зв'язку з тим, що американський президент назвав його "вбивцею".

У відповідь Байден зазначив, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".

"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему", - заявив президент США.

Нагадаємо, в березні Байден на питання про те, чи вважає він Путіна вбивцею, відповів ствердно.

Але після женевського саміту він заявив, що це питання більше підніматися не буде.

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Володимир Путін Джозеф Байден
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