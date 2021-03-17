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Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы

Новина українською → Вашингтон, Среда 17 марта 2021 13:28
Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

Сообщается, что Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали… я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", - отметил президент США.

На вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса о том, поскольку Байден хорошо знает Путина, думает ли тот, что российский президент является убийцей, он ответил утвердительно.

"Ммм, да", - сказал Байден.

В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать сотрудничество с Путиным в тех сферах, где "совместная работа в наших общих интересах".

Напомним, вчера американская разведка обнародовала отчет о том, что Россия пыталась дискредитировать Байдена с привлечением украинских политиков. Таким образом, Москва вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

На публикацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявил, что отчет положил конец мифу о якобы украинском вмешательстве в эти выборы.

В частности, речь идет об украинских нардепах Александре Дубинском и Андрее Деркаче, которые накануне выборов в США обнародовали телефонные разговоры Джо Байдена с Петром Порошенком, когда последний был еще президентом. На сегодня оба нрадепа находятся под санкциями, а Деркача американская сторона называет российским агентом.

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