Байден объяснил решение о переброске дополнительных военных США в Европу

Президент США Джо Байден объяснил решение о переброске дополнительных американских военных в Европу. По его словам, это полностью соответствует тому, что он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз.
"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала", - написала она в Twitter.
По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, то США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.
"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности - ред.) является священным обязательством", - добавил американский президент.
Напомним, накануне Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США.
Отметим, в Белом доме заявили, что это решение не основано на новых разведанных, а принято после консультаций с союзниками.