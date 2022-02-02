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Байден объяснил решение о переброске дополнительных военных США в Европу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объяснил решение о переброске дополнительных американских военных в Европу. По его словам, это полностью соответствует тому, что он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала", - написала она в Twitter.

По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, то США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности - ред.) является священным обязательством", - добавил американский президент.

Напомним, накануне Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США.

Отметим, в Белом доме заявили, что это решение не основано на новых разведанных, а принято после консультаций с союзниками.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденЕвропа