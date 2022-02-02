RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден пояснив рішення про перекидання додаткових військових США в Європу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пояснив рішення про перекидання додаткових американських військових до Європи. За його словами, це повністю відповідає тому, що він раніше говорив російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Кейтлан Коллінз.

"Байден сказав мені, що його рішення про розміщення військ повністю відповідає тому, що він говорив Путіну з самого початку", - написала вона в Twitter.

За її словами, Байден попереджав Путіна, що якщо Росія продовжить діяти агресивно, то США переконають партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі.

"Ми там і стаття 5 (договору НАТО про колективну безпеку - ред.) є священним зобов'язанням", - додав американський президент.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден схвалив розгортання в Східній Європі додаткових військ США.

Зазначимо, у Білому домі заявили, що це рішення не засноване на нових розвіданих, а прийнято після консультацій з союзниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЄвропа