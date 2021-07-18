Байден обвинил соцсети в "убийстве" американцев. Facebook назвал это необоснованным

В компании Facebook не согласились с утверждением президента США о том, что социальные сети ответственны за смерти от коронавируса, допуская дезинформацию про пандемию и вакцины.

Пресс-секретарь Facebook Дени Левер сообщила, что такие заявления не имеют оснований.

"Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов человек получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцины в Facebook, что больше, чем где-либо еще в интернете", - заявила Левер.

Она отметила, что более 3,3 млн американцев воспользовались инструментом соцсети для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно пройти. "Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизнь. Точка", - добавила пресс-секретарь.