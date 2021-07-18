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Байден звинуватив соцмережі в "вбивстві" американців. Facebook назвав це необгрунтованим

Автор: РБК-Україна

Байден звинуватив соцмережі в "вбивстві" американців. У компанії Facebook назвали це звинувачення необґрунтованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У компанії Facebook не погодилися з твердженням президента США про те, що соціальні мережі відповідальні за смерті від коронавірусу, допускаючи дезінформацію про пандемію і вакцини.

Прес-секретар Facebook Дені Левер повідомила, що такі заяви не мають підстав.

"Ми не будемо відволікатися на звинувачення, не підкріплені фактами. Є інший факт: більше двох мільярдів людей отримали достовірну інформацію про COVID - 19 і вакцини в Facebook, що більше, ніж де-небудь ще в Інтернеті", - заявила Левер.

Вона зазначила, що понад 3,3 млн американців скористалися інструментом соцмережі для пошуку інформації про вакцинацію і про те, як і де її можна пройти. "Факти говорять про те, що Facebook допомагає врятувати життя. Крапка", - додала прес-секретар.

Раніше Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою статті Путіна.

Також в РНБО розповіли, чи зможуть в Україні заблокувати Facebook.

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