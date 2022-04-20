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Байден обвинил Путина в росте цен на энергоресурсы

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден уверен, что в росте мировых цен на энергоресурсы виновен Владимир Путин. Также на стоимость оказала влияние эпидемия COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена в Twitter.

Президент США отметил, что американские домохозяйства сталкиваются с более высокими ценами. По его словам, он вырос в семье, "где, если цена на газ росла, мы это чувствовали".

"Давайте абсолютно четко объясним, почему цены сейчас высоки: COVID и Владимир Путин", - написал он.

Напомним, инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет. Индекс потребительских цен в США в марте 2022 года достиг 8,5%. Это самый большой прирост в годовом исчислении с декабря 1981 года. В марте цены на бензин в среднем взлетели до рекордно высокого уровня в 4,33 доллара за галлон.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Джозеф Байден