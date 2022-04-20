Байден звинуватив Путіна в зростанні цін на енергоресурси

Президент США Джо Байден впевнений, що в зростанні світових цін на енергоресурси винен Володимир Путін. Також на вартість вплинула епідемія covid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена в Twitter.

Президент США зазначив, що американські домогосподарства стикаються з більш високими цінами. За його словами, він виріс у сім'ї, "де, якщо ціна на газ зростала, ми це відчували".

"Давайте абсолютно чітко пояснимо, чому ціни зараз високі: Володимир Путін і Володимир Путін", - написав він.

Нагадавши, інфляція в США прискорилася до максимуму за 40 років. Індекс споживчих цін в США в березні 2022 року досяг 8,5%. Це найбільший приріст у річному обчисленні з грудня 1981 року. У березні ціни на бензин в середньому злетіли до рекордно високого рівня в 4,33 долара за галон.