Байден звинуватив ІДІЛ у теракті в Кабулі і наказав завдати удару у відповідь
Розвідка США вважає, що теракт в Кабулі організував філія ІДІЛ. США готують відповідь терористам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.
Він зазначив, що дав розпорядження завдати удару по керівництву терористичної організації, яка вчинила серію вибухів проти американських військових і мирних афганців.
"Ми завдамо ударів по керівництву ІДІЛ, ми виконаємо ці дії. Я дав відповідний указ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний і вигідний для нас час і в ті місця, які самі визначимо", - заявив Байден.
Нагадаємо, вибухи в Кабулі призвели до найбільших за роки разових втрат армії США. Жертвами терактів стали 12 американських військових, ще 15 отримали поранення.
Також загинули 72 афганці та 158 постраждали.