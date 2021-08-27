Байден звинуватив ІДІЛ у теракті в Кабулі і наказав завдати удару у відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що дав розпорядження завдати удару по керівництву терористичної організації, яка вчинила серію вибухів проти американських військових і мирних афганців.

"Ми завдамо ударів по керівництву ІДІЛ, ми виконаємо ці дії. Я дав відповідний указ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний і вигідний для нас час і в ті місця, які самі визначимо", - заявив Байден.