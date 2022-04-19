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Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден начал видеоконференцию с другими мировыми лидерами. Поднял вопрос поддержки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт корреспондента издания Bloomberg News Джоша Вингрова.

Как отмечает корреспондент, к видеоконференции присоединились:

  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • премьер Британии Борис Джонсон;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер Италии Марио Драги;
  • премьер Японии Кисида Фумио;
  • президент Польши Анджей Дуда;
  • премьер Канады Джастин Трюдо;
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
  • глава Европейского совета Шарль Мишель.

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