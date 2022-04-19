Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден начал видеоконференцию с другими мировыми лидерами. Поднял вопрос поддержки Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт корреспондента издания Bloomberg News Джоша Вингрова.
Как отмечает корреспондент, к видеоконференции присоединились:
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