Байден обговорює зі світовими лідерами питання підтримки України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розпочав відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Порушив питання підтримки України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт кореспондента видання Bloomberg News Джоша Вінгрова.
Як відзначає кореспондент, до відеоконференції приєдналися:
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