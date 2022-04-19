ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 18:53
Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден начал видеоконференцию с другими мировыми лидерами. Поднял вопрос поддержки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт корреспондента издания Bloomberg News Джоша Вингрова.

Как отмечает корреспондент, к видеоконференции присоединились:

  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • премьер Британии Борис Джонсон;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер Италии Марио Драги;
  • премьер Японии Кисида Фумио;
  • президент Польши Анджей Дуда;
  • премьер Канады Джастин Трюдо;
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
  • глава Европейского совета Шарль Мишель.

Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс