Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден начал видеоконференцию с другими мировыми лидерами. Поднял вопрос поддержки Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт корреспондента издания Bloomberg News Джоша Вингрова.
Как отмечает корреспондент, к видеоконференции присоединились:
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- премьер Британии Борис Джонсон;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер Италии Марио Драги;
- премьер Японии Кисида Фумио;
- президент Польши Анджей Дуда;
- премьер Канады Джастин Трюдо;
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
- глава Европейского совета Шарль Мишель.
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