Байден обсуждает с мировыми лидерами вопросы поддержки Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт корреспондента издания Bloomberg News Джоша Вингрова.

Как отмечает корреспондент, к видеоконференции присоединились:

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