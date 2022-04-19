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Байден обговорює зі світовими лідерами питання підтримки України

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Вівторок 19 квітня 2022 18:53
Байден обговорює зі світовими лідерами питання підтримки України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розпочав відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Порушив питання підтримки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт кореспондента видання Bloomberg News Джоша Вінгрова.

Як відзначає кореспондент, до відеоконференції приєдналися:

  • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  • прем'єр Британії Борис Джонсон;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем'єр Італії Маріо Драгі;
  • прем'єр Японії Кісіда Фуміо;
  • президент Польщі Анджей Дуда;
  • прем'єр Канади Джастін Трюдо;
  • президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
  • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
  • голова Європейської ради Шарль Мішель.

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