ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден обсудит войну в Украине и ее последствия с премьером Индии

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 10 апреля 2022 17:27
Байден обсудит войну в Украине и ее последствия с премьером Индии Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден завтра, 11 апреля, проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят войну России против Украины и смягчения ее последствий для мировых рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что Байден и Моди обсудят противодействие климатическому кризису, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка.

"Президент Байден продолжит наши тесные консультации о последствиях войны России против Украины и смягчении ее дестабилизирующего воздействия на мировые поставки продовольствия и товарные рынки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон предоставит еще больше оружия Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну