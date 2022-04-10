Байден обсудит войну в Украине и ее последствия с премьером Индии

Президент США Джо Байден завтра, 11 апреля, проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят войну России против Украины и смягчения ее последствий для мировых рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что Байден и Моди обсудят противодействие климатическому кризису, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка. "Президент Байден продолжит наши тесные консультации о последствиях войны России против Украины и смягчении ее дестабилизирующего воздействия на мировые поставки продовольствия и товарные рынки", - говорится в сообщении.