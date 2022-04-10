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Байден обговорить війну в Україні та її наслідки з прем'єром Індії

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Вашингтон, Неділя 10 квітня 2022 17:27
Байден обговорить війну в Україні та її наслідки з прем'єром Індії Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден завтра, 11 квітня, проведе віртуальну зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорять війну Росії проти України та пом'якшення її наслідків для світових ринків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що Байден і Моді обговорять протидію кліматичній кризі, зміцнення світової економіки і підтримку вільного, відкритого, заснованого на правилах міжнародного порядку.

"Президент Байден продовжить наші тісні консультації про наслідки війни Росії проти України і пом'якшення її дестабілізуючого впливу на світові поставки продовольства і товарні ринки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник президента США Джейк Салліван пообіцяв, що Вашингтон надасть ще більше зброї Україні.

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