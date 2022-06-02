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Байден обсудит с генсеком НАТО перспективы вступления в альянс Швеции и Финляндии

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Вашингтон, Четверг 02 июня 2022 01:58
Байден обсудит с генсеком НАТО перспективы вступления в альянс Швеции и Финляндии Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан обсудят с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы вступления в альянс Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также в ходе совместной встречи политики обсудят подготовку к саммиту НАТО в Мадриде и силу трансатлантического альянса.

Столтенберг также сообщил, что в ближайшие дни он проведет в Брюсселе встречу с высокопоставленными чиновниками из Швеции, Финляндии и Турции, чтобы обсудить несогласие Турции и перспективы решения возникших противоречий.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция призвала Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия для того, чтобы стать частью НАТО.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, власти Финляндии и Швеции не выполнили главные требования Турции для вступления в Североатлантический альянс.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Швеция Финляндия
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