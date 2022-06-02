Байден обговорить з генсеком НАТО перспективи вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії

Президент США Джо Байден і його радник з національної безпеки Джейк Салліван обговорять з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перспективи вступу до Альянсу Швеції і Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Столтенберг також повідомив, що в найближчі дні він проведе в Брюсселі зустріч з високопоставленими чиновниками зі Швеції, Фінляндії та Туреччини, щоб обговорити незгоду Туреччини і перспективи вирішення виниклих протиріч.

Також в ході спільної зустрічі політики обговорять підготовку до саміту НАТО в Мадриді і силу трансатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина закликала Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій і зняти ембарго на експорт зброї для того, щоб стати частиною НАТО.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, влада Фінляндії та Швеції не виконала головні вимоги Туреччини для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.