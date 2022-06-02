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Байден обговорить з генсеком НАТО перспективи вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії

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Вашингтон, Четвер 02 червня 2022 01:58
Байден обговорить з генсеком НАТО перспективи вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден і його радник з національної безпеки Джейк Салліван обговорять з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перспективи вступу до Альянсу Швеції і Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також в ході спільної зустрічі політики обговорять підготовку до саміту НАТО в Мадриді і силу трансатлантичного альянсу.

Столтенберг також повідомив, що в найближчі дні він проведе в Брюсселі зустріч з високопоставленими чиновниками зі Швеції, Фінляндії та Туреччини, щоб обговорити незгоду Туреччини і перспективи вирішення виниклих протиріч.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина закликала Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій і зняти ембарго на експорт зброї для того, щоб стати частиною НАТО.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, влада Фінляндії та Швеції не виконала головні вимоги Туреччини для вступу до Північноатлантичного альянсу.

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