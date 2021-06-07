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Байден обсудит с Эрдоганом на саммите НАТО существующие между странами разногласия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом существующие между странами разногласия. Также планируется рассмотреть ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и Нагорном Карабахе.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, на полях саммита НАТО у Джо Байдена намечено несколько двусторонних встреч. Одна из них с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Будет широкая повестка: проблемы в регионе, конечно же, в Восточном Средиземноморье, Сирия, Иран, Нагорный Карабах и роль, которую Турция будет играть в переговорах и дипломатии в отношении Афганистана", - уточнил он.

Салливан отметил, что одной из центральных тем встречи станут отношения Вашингтона и Анкары. "То, как США и Турция урегулируют существенные разногласия включая в вопросе основополагающих ценностей, прав человека и других", - добавил советник президента США.

Напомним, ранее заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический Альянс на саммите НАТО будет продолжать оказывать значимую поддержку Украине. В частности, на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины.

Отметим, саммит НАТО должен состояться 14 июня. Лидеры стран Североатлантического Альянса обсудят девять главных вопросов. В частности, вопрос трансатлантической безопасности, укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вероятным получение Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. До этого предполагалось, что Украина получит ПДЧ на саммите альянса, который должен пройти в июне 2021 года. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по плане вряд ли будет принято на этом саммите.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденТурцияРеджеп Тайип Эрдоган