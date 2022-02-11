Байден обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям против РФ

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с трансатлантическими лидерами. Стороны обсудили возможное вторжение России в Украину и готовность к санкциям против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
В разговоре с Байденом приняли участие приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Напомним, что премьер-министр Японии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он говорил с Блинкеном.