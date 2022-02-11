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Байден обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям против РФ

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с трансатлантическими лидерами. Стороны обсудили возможное вторжение России в Украину и готовность к санкциям против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В разговоре с Байденом приняли участие приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что премьер-министр Японии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он говорил с Блинкеном.

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