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Байден обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій проти РФ

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з трансатлантичними лідерами. Сторони обговорили можливе вторгнення Росії в Україну і готовність до санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У розмові з Байденом взяли участь взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це він говорив з Блінкеном.

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