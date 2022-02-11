Глава МИД Японии договорился с США о сотрудничестве по сдерживанию агрессии РФ в Украине

В Японии подтвердили, что будут сотрудничать с США по сдерживанию агрессии России в Украине. Об этом говорили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Японии Хаяси Есимаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Украине. Глава МИД Японии и Блинкен обязались сотрудничать, чтоб сдержать российскую агрессию.

"Они обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, Япония готова поддержать Европу в энергетическом кризисе и поставлять газ на европейский рынок. Блинкен поблагодарил главу МИД Японии за этот шаг.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил Японию за поддержку энергетической безопасности Европы посредством поставок СПГ в регион", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество стран по многим вопросам, пандемию коронавируса, климат, запуск Северной Кореей баллистических ракет.