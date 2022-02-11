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Глава МИД Японии договорился с США о сотрудничестве по сдерживанию агрессии РФ в Украине

Новина українською →
США, Пятница 11 февраля 2022 23:06
Глава МИД Японии договорился с США о сотрудничестве по сдерживанию агрессии РФ в Украине Фото: Япония поддержит сдерживание агрессии РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японии подтвердили, что будут сотрудничать с США по сдерживанию агрессии России в Украине. Об этом говорили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Японии Хаяси Есимаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Украине. Глава МИД Японии и Блинкен обязались сотрудничать, чтоб сдержать российскую агрессию.

"Они обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, Япония готова поддержать Европу в энергетическом кризисе и поставлять газ на европейский рынок. Блинкен поблагодарил главу МИД Японии за этот шаг.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил Японию за поддержку энергетической безопасности Европы посредством поставок СПГ в регион", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество стран по многим вопросам, пандемию коронавируса, климат, запуск Северной Кореей баллистических ракет.

Напомним, что Япония может спасти Европу от энергетического кризиса. Страна может поставлять газ на европейский рынок в случае перебоев с обеспечением со стороны РФ.

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