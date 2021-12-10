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Байден обсудил в рамках "Бухарестской девятки" эскалацию вокруг Украины

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 10 декабря 2021 04:58
Байден обсудил в рамках "Бухарестской девятки" эскалацию вокруг Украины Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран "Бухарестской девятки" наращивание Россией сил около границ с Украиной. Он призвал союзников по НАТО к "сдерживанию, обороне и диалогу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что американский лидер провел телефонную беседу с целью "подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне".

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога.

Там уточнили, что разговор продолжался 40 минут.

До того как связаться с коллегами из "Бухарестской девятки", Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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