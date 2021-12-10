ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден обговорив у рамках "Бухарестської дев'ятки" ескалацію навколо України

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 10 грудня 2021 04:58
Байден обговорив у рамках "Бухарестської дев'ятки" ескалацію навколо України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден обговорив з лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" нарощування Росією сил біля кордонів з Україною. Він закликав союзників по НАТО до "стримування, оборони і діалогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Відзначається, що американський лідер провів телефонну бесіду з метою "підкреслити прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і священного обов'язку в рамках п'ятої статті статуту НАТО про колективну оборону".

"Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування Росією військових сил біля кордонів з Україною і необхідність єдиної, підготовленої і рішучої позиції НАТО щодо колективної оборони союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Президент Байден підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма трансатлантичними союзниками і партнерами в роботі над деескалацією нинішньої кризи за допомогою стримування, оборони і діалогу.

Там уточнили, що розмова тривала 40 хвилин.

До того як зв'язатися з колегами з "Бухарестської дев'ятки", Байден також подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет