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Байден обсудил с президентом Китая Тайвань: "Будем соблюдать соглашение"

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США, Среда 06 октября 2021 05:22
Байден обсудил с президентом Китая Тайвань: "Будем соблюдать соглашение" Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. По его словам, китайский лидер согласился соблюдать Тайваньское соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Байдена, США и Китай решили соблюдать Тайваньское соглашение.

"Я говорил с Си о Тайване. Мы согласны ... мы будем соблюдать Тайваньское соглашение. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения", - сказал Байден.

Закон об отношениях с Тайванем был принят в 1979 году Конгрессом США с целью сохранения и развития экономических, культурных и военных связей США и Тайваня. Он подразумевает приверженность США "политике одного Китая".

В Документе говорится, что США будут "рассматривать любые усилия по определению будущего Тайваня другими средствами, помимо мирных (...), как угрозу миру и безопасности в районе западной части Тихого океана и вызывающие серьезную озабоченность Соединенных Штатов".

Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, которую в случае необходимости следует захватить силой. Тайвань же считает себя независимой страной со своей конституцией, армией и лидерами.

Напомним, что лидер Тайваня предупредила мир об угрозе в случае захвата острова Китаем. По ее словам, это событие станет катастрофой не только для тайванцев.

Ранее сообщалось, что Китай отправил десятки самолетов в зону ПВО Тайваня.

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