Байден обратился к нации по поводу Афганистана: главные заявления

"Происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет", - считает президент США.

По его мнению, цель операции США в Афганистане была - предотвратить теракты на Штаты, и теперь цель достигнута. Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы присутствия тысячи дополнительных военных.

"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы", - заявляет Джо Байден.

Он считает, что лидеры Афганистана сдались и бежали, а армия развалилась. США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе.

"США продолжат поддерживать афганский народ, поощрять региональную дипломатию, отстаивать права человека", - добавил Байден.