Байден обговорив з лідерами Єгипту і Катару звільнення заручників ХАМАС

Представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі зазначив, що Байден говорив із президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ас-Сісі та правлячим еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. За словами Кірбі, хоча переговори були конструктивними, "нам не слід очікувати швидкого розвитку подій".

"Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб сприяти ще одній угоді зі звільнення заручників, так само, як це було в листопаді", - сказав він.

За даними джерел видання, директор ЦРУ Бернс проведе зустріч в Європі з керівником ізраїльської розвідки Моссад Давидом Барнеа, прем'єр-міністром Катару Аль Тані й очільником єгипетської розвідки Аббасом Камелем.

Під час переговорів буде обговорюватися звільнення заручників в обмін на паузу в бойових діях. За словами американського чиновника, адміністрація Байдена сподівається, що угода може призвести до тривалого припинення вогню, що в кінцевому підсумку може припинити війну.

Поїздка Бернса відбудеться невдовзі після візиту цього тижня на Близький Схід старшого посланника Білого дому Бретта Макгерка, який також обговорював звільнення заручників у Газі.

Макгерк заклав основу для чергової поїздки у регіон держсекретаря США Ентоні Блінкена. Наступного тижня він може здійснити п'яту поїздку на Близький Схід із моменту початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.

Війна Ізраїлю з ХАМАС та звільнення заручників

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю з Сектору Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа проти бойовиків. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

У листопаді внаслідок переговорів з обміну заручниками, бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Однак згодом сторони поновили активні бойові дії в регіоні.

23 січня Ізраїль через катарських і єгипетських посередників запропонував ХАМАС взяти паузу в бойових діях терміном до двох місяців у рамках багатоетапної угоди, що, зокрема, передбачатиме звільнення всіх заручників.

25 січня стало відомо, що глава ЦРУ Вільям Бернс вирушить до Європи для роботи над угодою зі звільнення заручників у Секторі Газа.

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