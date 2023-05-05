Байден обговорив з керівниками Microsoft та Google ризики штучного інтелекту

Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з керівниками провідних компаній, які займаються штучним інтелектом, у тому числі Google і Microsoft, щоб обговорити ризики та заходи безпеки, пов'язані з новою технологією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У двогодинній зустрічі взяли участь Сундар Пічаї з Google, Сатья Наделла з Microsoft, Сем Альтман з OpenAI та Даріо Амодей з Anthropic, а також віце-президент США Камала Харріс та представники адміністрації, радника з національної безпеки Джейка Саллівана, міністра торгівлі Джина Раймондо та ін. .
У Білому домі наголосили, що технологія ІІ може покращити життя, але може спричинити проблеми з безпекою, конфіденційністю та цивільними правами.
За словами представників адміністрації Байдена, керівники цифрових гігантів несуть юридичну відповідальність за безпеку своїх продуктів штучного інтелекту і що адміністрація відкрита для просування нових правил та підтримки нового законодавства про штучний інтелект.
Байден також оголосив про інвестиції Національного наукового фонду у розмірі 140 млн. доларів для запуску семи нових дослідницьких інститутів ІІ.
Раніше повідомлялося, що Google планує запровадити генеративний штучний інтелект у свій рекламний бізнес у найближчі місяці.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Google планує додати штучний інтелект до розмовного пошуку.
Також раніше ми писали, що Google запустила свій пошуковий чат-бот Bard у спробі конкурувати з ChatGPT від OpenAI, який підтримує Microsoft. Ринкова вартість Alphabet 8 лютого знизилася на 100 млрд доларів після того, як її новий чат-бот Bard поділився недостовірною інформацією в рекламному ролику.
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