Байден обсудил с руководителями Microsoft и Google риски искусственного интеллекта

В двухчасовой встрече приняли участие Сундар Пичаи из Google, Сатья Наделла из Microsoft, Сэм Альтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic, а также вице-президент США Камала Харрис и представители администрации, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра торговли Джина Раймондо и пр.

В Белом доме подчеркнули, что технология ИИ может улучшить жизнь, но может вызвать проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами.

По словам представителей администрации Байдена, руководители цифровых гигантов несут юридическую ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов искусственного интеллекта и что администрация открыта для продвижения новых правил и поддержки нового законодательства об искусственном интеллекте.

Байден также объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 млн долларов для запуска семи новых исследовательских институтов ИИ.