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Байден обсудил с руководителями Microsoft и Google риски искусственного интеллекта

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с руководителями ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в том числе Google и Microsoft, чтобы обсудить риски и меры безопасности, которые связаны с новой технологией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В двухчасовой встрече приняли участие Сундар Пичаи из Google, Сатья Наделла из Microsoft, Сэм Альтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic, а также вице-президент США Камала Харрис и представители администрации, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра торговли Джина Раймондо и пр.

В Белом доме подчеркнули, что технология ИИ может улучшить жизнь, но может вызвать проблемы с безопасностью, конфиденциальностью и гражданскими правами.

По словам представителей администрации Байдена, руководители цифровых гигантов несут юридическую ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов искусственного интеллекта и что администрация открыта для продвижения новых правил и поддержки нового законодательства об искусственном интеллекте.

Байден также объявил об инвестициях Национального научного фонда в размере 140 млн долларов для запуска семи новых исследовательских институтов ИИ.

Ранее сообщалось, что Google планирует ввести генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Google планирует добавить искусственный интеллект к разговорному поиску.

Также ранее мы писали, что Google запустила свой поисковый чат-бот Bard в попытке конкурировать с ChatGPT от OpenAI, поддерживаемого Microsoft. Рыночная стоимость Alphabet 8 февраля снизилась на 100 млрд долларов после того, как ее новый чат-бот Bard поделился недостоверной информацией в рекламном ролике.

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Джозеф БайденБелый домИскусственный интеллект