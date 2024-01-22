Байден обговорив із Сунаком нагальну потребу в підтримці України

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Зі слів представника Білого дому, Байден та Сунак обговорили також ситуацію в

Американський лідер та глава британського уряду також говорили про

Допомога Україні від Британії та США

США і Британія одні з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від партнерів багатомільярдні пакети як економічної так і військової допомоги.

Також 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.