Байден обговорив із Сунаком нагальну потребу в підтримці України

Президент США Джо Байден обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком низку питань, зокрема допомогу Україні та ситуацію на Близькому Сході.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
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Зі слів представника Білого дому, Байден та Сунак обговорили також ситуацію в
Американський лідер та глава британського уряду також говорили про
США і Британія одні з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від партнерів багатомільярдні пакети як економічної так і військової допомоги.
Також 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд.
Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.
12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.
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