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Байден обговорив із Сунаком нагальну потребу в підтримці України

Фото: президент США і британський прем'єр обговорили допомогу Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком низку питань, зокрема допомогу Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"

Зі слів представника Білого дому, Байден та Сунак обговорили також ситуацію в 

Американський лідер та глава британського уряду також говорили про 

Допомога Україні від Британії та США

США і Британія одні з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від партнерів багатомільярдні пакети як економічної так і військової допомоги. 

Також 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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Джозеф БайденРіші СунакДопомога Україні