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Байден обсудил с Сунаком поддержку Украины

Фото: президент США и британский премьер обсудили помощь Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ряд вопросов, в том числе помощь Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

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По словам представителя Белого дома, Байден и Сунак обсудили также ситуацию в

Американский лидер и глава британского правительства также говорили о

Помощь Украине от Британии и США

США и Великобритания одни из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от партнеров многомиллиардные пакеты как экономической, так и военной помощи.

Также 12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Более подробно о документе – в материале РБК-Украина.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов. Из этой суммы в Украину предлагалось выделить 61,3 млрд.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

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Джозеф БайденРиши СунакПомощь Украине