UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден обговорив із президентом Туреччини вступ Швеції до НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорив вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Вони (президенти – ред.) обговорили важливість зміцнення Альянсу НАТО, у тому числі важливість якнайшвидшого прийняття Швеції як рівного союзника", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Також повідомляється, що глави держав обговорили "далі подальше підвищення оперативної сумісності Туреччини з НАТО", а також зобов'язалися підтримувати тісний контакт у рамках саміту альянсу, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.

Обидві сторони також наголосили на важливості нарощування гуманітарної допомоги Газі та захисту мирних жителів. У ході телефонного дзвінка політики також обговорили питання "необхідності визначення політичних обріїв для палестинського народу".

Швеція на шляху до НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Станом на сьогодні всі члени НАТО схвалили таку ініціативу Швеції, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку Швеції на розгляд парламенту. Стокгольм розраховує, що ратифікація відбудеться найближчим часом.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також нещодавно повідомив, що Туреччина вже найближчими тижнями планує схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяДжозеф БайденТурцияРеджеп Тайіп Ердоган