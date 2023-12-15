Байден обговорив із президентом Туреччини вступ Швеції до НАТО

"Вони (президенти – ред.) обговорили важливість зміцнення Альянсу НАТО, у тому числі важливість якнайшвидшого прийняття Швеції як рівного союзника", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Також повідомляється, що глави держав обговорили "далі подальше підвищення оперативної сумісності Туреччини з НАТО", а також зобов'язалися підтримувати тісний контакт у рамках саміту альянсу, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.

Обидві сторони також наголосили на важливості нарощування гуманітарної допомоги Газі та захисту мирних жителів. У ході телефонного дзвінка політики також обговорили питання "необхідності визначення політичних обріїв для палестинського народу".

Швеція на шляху до НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Станом на сьогодні всі члени НАТО схвалили таку ініціативу Швеції, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку Швеції на розгляд парламенту. Стокгольм розраховує, що ратифікація відбудеться найближчим часом.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також нещодавно повідомив, що Туреччина вже найближчими тижнями планує схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.