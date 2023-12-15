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Байден обсудил с президентом Турции вступление Швеции в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Они (президенты – ред.) обсудили важность укрепления Альянса НАТО, в том числе важность скорейшего принятия Швеции в качестве равного союзника", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Также сообщается, что главы государств обсудили "дальнейшее повышение оперативной совместимости Турции с НАТО", а также обязались поддерживать тесный контакт в рамках саммита альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Обе стороны также отметили важность наращивания гуманитарной помощи Газе и защиты мирных жителей. В ходе телефонного звонка политики также обсудили вопрос "необходимости определения политических горизонтов для палестинского народа".

Швеция на пути в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс.

По состоянию на сейчас все члены НАТО одобрили такую инициативу Швеции, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку Швеции на рассмотрение парламента. Стокгольм рассчитывает, что ратификация состоится в ближайшее время.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

 

 

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НАТОШвецияДжозеф БайденТурцияРеджеп Тайип Эрдоган