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Байден обговорив із прем'єр-міністром Австралії допомогу Україні

Четвер 26 жовтня 2023 01:26
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Байден обговорив із прем'єр-міністром Австралії допомогу Україні Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Австралії під час зустрічі у Вашингтоні обговорили зобов'язання підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Лідери засудили незаконну та неспровоковану війну Росії проти України, що порушує міжнародне право, статут ООН, спричиняє глобальну продовольчу та енергетичну безпеку.

"Ми знову закликаємо Росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України. Сполучені Штати та Австралія зобов’язуються підтримувати Україну, щоб дати їй можливість вирішити цей конфлікт на власних умовах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Австралія відповіла на запит Сполучених Штатів і розмістить в Німеччині літак дальнього радіолокаційного стеження E-7A Wedgetail. Стверджується, що розгортання австралійського контингенту зміцнить багаторівневий захист міжнародного потоку допомоги Україні, надаючи раннє попередження про загрозу шлюзу допомоги.

Допомога Україні від США та Австралії

З початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія надала Україні 20 000 боєприпасів, 70 бронетранспортерів M113AS4, 20 легких броньованих машин Bushmaster, 14 ударних безпілотників Switchblade, 30 000 протитанкових ракет Javelin.

20 жовтня Білий дім повідомив, що Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для Києва.

Американський лідер закликав Конгрес і нового спікера "швидко діяти" і виділити допомогу.

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