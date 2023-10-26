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Байден обсудил с премьер-министром Австралии помощь Украине

Четверг 26 октября 2023 01:26
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Байден обсудил с премьер-министром Австралии помощь Украине Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии в ходе встречи в Вашингтоне обсудили обязательство поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Лидеры осудили незаконную и непровоцированную войну России против Украины, которая нарушает международное право, устав ООН, влечет за собой глобальную продовольственную и энергетическую безопасность.

"Мы снова призываем Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска из-под международно признанных границ Украины. Соединенные Штаты и Австралия обязуются поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность разрешить этот конфликт на собственных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Австралия ответила на запрос Соединенных Штатов и разместит в Германии самолет дальней радиолокационной слежки E-7A Wedgetail. Утверждается, что развертывание австралийского контингента укрепит многоуровневую защиту международного потока помощи Украине, предоставляя раннее предупреждение об угрозе шлюза помощи.

Помощь Украине от США и Австралии

С начала полномасштабного вторжения РФ Австралия предоставила Украине 20 тысяч боеприпасов, 70 бронетранспортеров M113AS4, 20 легких бронированных машин Bushmaster, 14 ударных беспилотников Switchblade, 30 000 противотанковых ракет Javelin.

20 октября Белый дом сообщил, что Джо Байден пригласил у Конгресса 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить Киеву.

Американский лидер призвал Конгресс и нового спикера "быстро действовать" и выделить помощь.

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