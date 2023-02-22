Байден обговорив із лідерами "Бухарестської дев'ятки" підтримку України

У середу, 22 лютого, президент США Джо Байден під час зустрічі з лідерами держав "Бухарестської дев'ятки" обговорив подальшу підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

Як зазначається в тексті, лідери підтвердили свою непохитну підтримку України та наголосили на спільній прихильності до того, щоб стояти на боці українського народу так довго, як це буде потрібно.

"Вони обговорили посилений оборонний потенціал східного флангу НАТО, і президент Байден наголосив на міцній прихильності Сполучених Штатів статті 5 про колективну оборону НАТО", - повідомляється в заяві.

Зазначається, що учасники зустрічі чекають на можливість ще більше зміцнити єдність альянсу і колективну оборону під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні. У зустрічі також взяв участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Бухарестська дев'ятка"

Міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.