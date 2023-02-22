Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" поддержку Украины

В среду, 22 февраля, президент США Джо Байден в ходе встречи с лидерами государств "Бухарестской девятки" обсудил дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

Как отмечается в тексте, лидеры подтвердили свою непреклонную поддержку Украины и отметили общую приверженность тому, чтобы стоять на стороне украинского народа так долго, как это потребуется.

"Они обсудили усиленный оборонный потенциал восточного фланга НАТО, и президент Байден отметил прочную приверженность Соединенным Штатам статьи 5 о коллективной обороне НАТО", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что участники встречи ожидают возможности еще больше укрепить единство альянса и коллективную оборону во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Во встрече также принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Бухарестская девятка"

Международная инициатива девяти стран-членов НАТО (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Североатлантического альянса, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.