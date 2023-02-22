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Потрібно допомогти Україні перемогти, а потім не дати історії повторитися, - генсек НАТО

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Брюссель, Середа 22 лютого 2023 16:40
Потрібно допомогти Україні перемогти, а потім не дати історії повторитися, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 лютого, генеральний секретар НАТО заявив, що союзники мають допомогти Україні перемогти та не дати історії пізніше повторитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Столтенберга НАТО не може дозволити Росії "відколоти" Європу. Він звернувся до американського президента Джо Байдена та союзників, з закликом не дозволяти Росії продовжувати "відщеплювати" європейську безпеку.

Він закликає союзників надати Україні підтримку, необхідну для перемоги, а потім забезпечити, щоб історія не повторилася. Адже за його словами, навіть через рік війни російський диктатор Володимир Путін замість того, щоб готуватись до миру, "готується до нової війни".

"Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років... Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку. Ми повинні розірвати цей цикл російської агресії", - додав генсек.

Він також зазначив, що союзники по НАТО раніше ніколи не були більш згуртованими ніж зараз.

Крім того, генеральний секретар НАТО високо оцінив лідерство Джо Байдена та його "залізну відданість" європейській безпеці.

"Ваш візит до Києва надіслав чітке повідомлення про непохитну підтримку України", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Столтенберг заявив, що Путін своєю промовою ясно дав зрозуміти, що готується до нової війни.

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