Байден обговорив з демократами допомогу Україні та заявив про двопартійну підтримку

Глава Білого дому заявив про двопартійну підтримку подальшої допомоги Україні.

"Ми обговоримо нашу подальшу допомогу Україні. Ця ідея має підтримку з боку обох партій", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що торік демократи та республіканці голосували за відповідні законопроєкти.

За словами президента, він також має намір обговорити зі своїми однопартійцями інфляцію, заборону продажу штурмової зброї, ліквідацію наслідків негод.

"Учасники зустрічі також наголосили на важливості просування інтересів нашої національної безпеки, наприклад, продовження надання допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може оголосити вже цього тижня про постачання до України танків Abrams.

Водночас офіційні особи кажуть, що США готові розпочати процес, який зрештою відправить Україні десятки бойових танків Abrams, проте він може зайняти місяці і навіть роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.