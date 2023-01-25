Байден обсудил с демократами помощь Украине и заявил о двухпартийной поддержке

Глава Белого дома заявил о двухпартийной поддержке дальнейшей помощи Украине.

"Мы обсудим нашу дальнейшую помощь Украине. Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в прошлом году демократы и республиканцы голосовали за соответствующие законопроекты.

По словам президента, он также намерен обсудить со своими однопартийцами инфляцию, запрет на продажу штурмового оружия, ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"Участники встречи также подчеркнули важность продвижения интересов нашей национальной безопасности, например, продолжение оказания помощи Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может объявить уже на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.

В то же время официальные лица говорят, что США готовы начать процесс, который в конечном итоге отправит Украине десятки боевых танков Abrams, однако он может занять месяцы и даже годы.

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