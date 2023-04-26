UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден обговорить з президентом Південної Кореї подальшу підтримку України

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Джо Байден планує обговорити допомогу Україні із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника адміністрації Байдена, яку приводить CNN.

"Лідери країн відзначать 70-річчя союзу США та Південної Кореї, наголосивши на тісних економічних зв'язках між країнами, вказавши на співпрацю з різних питань", - йдеться у матеріалі.

Байден і Юн Сок Йоль також знайдуть шляхи продовження поставок допомоги Україні, яка продовжує страждати від агресії РФ.

"У широкому розумінні очікується, що війна Росії проти України стане ключовою темою для обговорення", - сказав представник адміністрації Байдена.

Обидва лідери, як очікується, продовжуватимуть наполягати на важливості демократії, а також очікується змістовна розмова про те, як далі Південна Корея підтримуватиме Україну.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден проведе переговори з колегою з Південної Кореї Юна Сок Йолем.

Також ми писали, що у канцелярії президента Південної Кореї заявляли про прямий зв'язок можливої військової допомоги Україні з діями Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЮжная КореяВійна в Україні