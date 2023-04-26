Байден обговорить з президентом Південної Кореї подальшу підтримку України

"Лідери країн відзначать 70-річчя союзу США та Південної Кореї, наголосивши на тісних економічних зв'язках між країнами, вказавши на співпрацю з різних питань", - йдеться у матеріалі.

Байден і Юн Сок Йоль також знайдуть шляхи продовження поставок допомоги Україні, яка продовжує страждати від агресії РФ.

"У широкому розумінні очікується, що війна Росії проти України стане ключовою темою для обговорення", - сказав представник адміністрації Байдена.

Обидва лідери, як очікується, продовжуватимуть наполягати на важливості демократії, а також очікується змістовна розмова про те, як далі Південна Корея підтримуватиме Україну.