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Байден обсудит с президентом Южной Кореи дальнейшую поддержку Украины

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Джо Байден намерен обсудить помощь Украине с президентом Южной Кореи Юн Сук Елем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя администрации Байдена, которое приводит CNN.

"Лидеры стран отметят 70-летие союза США и Южной Кореи, отметив тесные экономические связи между странами, указав на сотрудничество по разным вопросам", - говорится в материале.

Байден и Юн Сок Ель также найдут пути продления поставок помощи Украине, которая продолжает страдать от агрессии РФ.

"В широком смысле ожидается, что война России против Украины станет ключевой темой для обсуждения", - сказал представитель администрации Байдена.

Оба лидера, как ожидается, будут продолжать настаивать на важности демократии, а также ожидается содержательный разговор о том, как Южная Корея будет поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет переговоры с коллегой из Южной Кореи Юна Сок Елем.

Также мы писали, что в канцелярии президента Южной Кореи заявляли о прямой связи возможной военной помощи Украине с действиями Москвы.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденЮжная КореяВойна в Украине