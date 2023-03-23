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Байден обговорить з прем'єром Канади допомогу Україні

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Канаді Джастіном Трюдо підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс глави уряду Канади.

Лідери США та Канади продовжать спільну роботу щодо вирішення проблем глобального впливу вторгнення РФ в Україну.

“Прем'єр-міністр Джастін Трюдо та президент США Джо Байден продовжать співпрацю з міжнародних питань, що становлять спільний інтерес. У тому числі, у непохитній підтримці України, яка захищається від російської агресивної війни”, - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Канада розширює програму підтримки, покликану допомогти українцям та їхнім найближчим родичам, які рятуються від війни.

Нагадаємо, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна у 2022 році отримала допомоги від членів альянсу на 120 млрд доларів.

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