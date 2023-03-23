Байден обсудит с премьером Канады помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис главы правительства Канады.

“Премьер-министр Джастин Трюдо и президент США Джо Байден продолжат сотрудничество по международным вопросам, представляющим общий интерес. В том числе, в непоколебимой поддержке Украины, которая защищается от российской агрессивной войны”, - говорится в сообщении.

Лидеры США и Канады продолжат совместную работу по решению проблем глобального влияния вторжения РФ в Украину.

Ранее мы сообщали, что Канада расширяет программу поддержки, призванную помочь украинцам и их ближайшим родственникам, спасающимся от войны.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в 2022 году получила помощи от членов альянса на 120 млрд долларов.

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