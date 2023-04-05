Байден обговорить з експертами ризики, пов'язані зі штучним інтелектом

Президент США Джо Байден планує обговорити ризики та можливості, які надає штучний інтелект для суспільства та національної безпеки, під час засідання Президентської ради з науки та технологій (PCAST).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Представник Білого дому зазначив, що "президент обговорить значення захисту прав та безпеки для забезпечення відповідальних інновацій та належних гарантій".

Також президент планує закликати Конгрес ухвалити двопартійний закон щодо конфіденційності, щоб захистити дітей та обмежити збір персональних даних, які технологічні компанії збирають про нас.

Ця зустріч в Білому домі свідчить про те, що адміністрація Байдена докладає увагу до невідкладної проблеми ШІ. Проблеми, пов'язані з штучним інтелектом, знаходяться в центрі уваги через те, що технологія стала доступною для рядових американців завдяки чат-боту ChatGPT-4.