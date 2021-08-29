Байден обіцяв нові атаки по ісламським екстремістам в Афганістані: змусимо заплатити
Президент США Джо Байден пообіцяв нові атаки по ісламському екстремістському угрупованню в Афганістані. Екстреміст цього угруповання в аеропорту Кабула 26 серпня вбив безліч афганців, які намагалися покинути країну та 13 американських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Байден підтвердив, що безпілотник США в східному Афганістані вбив два члени афганської філії Ісламської держави та заявив, що екстремісти можуть очікувати більшого.
"Цей удар не був останнім", - заявив Байден.
Він додав, що США продовжать вистежувати всіх причетних до теракту в аеропорту Кабула 26 серпня.
"Ми продовжимо вистежувати кожного, причетного до цього жахливого нападу і змусимо заплатити", - сказав Байден.
Також, за словами Байдена, напруженість в аеропорту Кабула зростає через можливість нового нападу організації ІДІЛ-К.
"Наші командири повідомили мені, що напад дуже ймовірно в найближчі 24-36 годин", - сказав Байден.
Він додав, що надав указ вжити всіх можливих заходів для захисту своїх військ, які охороняють аеропорт і проводять евакуацію американців та афганців з Афганістану.
Нагадаємо, що Байден попередив про можливу атаку в аеропорту Кабула. Теракт може відбутися найближчим 24-36 годин.
Раніше повідомлялося, що військові США завдали удару з безпілотника по членам "Ісламської держави" в Афганістані. В результаті знищили дві цілі.