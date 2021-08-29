Байден обіцяв нові атаки по ісламським екстремістам в Афганістані: змусимо заплатити

Президент США Джо Байден пообіцяв нові атаки по ісламському екстремістському угрупованню в Афганістані. Екстреміст цього угруповання в аеропорту Кабула 26 серпня вбив безліч афганців, які намагалися покинути країну та 13 американських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Байден підтвердив, що безпілотник США в східному Афганістані вбив два члени афганської філії Ісламської держави та заявив, що екстремісти можуть очікувати більшого.

"Цей удар не був останнім", - заявив Байден.

Він додав, що США продовжать вистежувати всіх причетних до теракту в аеропорту Кабула 26 серпня.

"Ми продовжимо вистежувати кожного, причетного до цього жахливого нападу і змусимо заплатити", - сказав Байден.

Також, за словами Байдена, напруженість в аеропорту Кабула зростає через можливість нового нападу організації ІДІЛ-К.

"Наші командири повідомили мені, що напад дуже ймовірно в найближчі 24-36 годин", - сказав Байден.