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Байден обіцяв нові атаки по ісламським екстремістам в Афганістані: змусимо заплатити

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США, Неділя 29 серпня 2021 00:52
Байден обіцяв нові атаки по ісламським екстремістам в Афганістані: змусимо заплатити Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден пообіцяв нові атаки по ісламському екстремістському угрупованню в Афганістані. Екстреміст цього угруповання в аеропорту Кабула 26 серпня вбив безліч афганців, які намагалися покинути країну та 13 американських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Байден підтвердив, що безпілотник США в східному Афганістані вбив два члени афганської філії Ісламської держави та заявив, що екстремісти можуть очікувати більшого.

"Цей удар не був останнім", - заявив Байден.

Він додав, що США продовжать вистежувати всіх причетних до теракту в аеропорту Кабула 26 серпня.

"Ми продовжимо вистежувати кожного, причетного до цього жахливого нападу і змусимо заплатити", - сказав Байден.

Також, за словами Байдена, напруженість в аеропорту Кабула зростає через можливість нового нападу організації ІДІЛ-К.

"Наші командири повідомили мені, що напад дуже ймовірно в найближчі 24-36 годин", - сказав Байден.

Він додав, що надав указ вжити всіх можливих заходів для захисту своїх військ, які охороняють аеропорт і проводять евакуацію американців та афганців з Афганістану.

Нагадаємо, що Байден попередив про можливу атаку в аеропорту Кабула. Теракт може відбутися найближчим 24-36 годин.

Раніше повідомлялося, що військові США завдали удару з безпілотника по членам "Ісламської держави" в Афганістані. В результаті знищили дві цілі.

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Афганистан Сполучені Штати Америки Исламское государство
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