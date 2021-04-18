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Байден обещает увеличить лимит на количество беженцев в США

Новина українською → США, Воскресенье 18 апреля 2021 01:59
Байден обещает увеличить лимит на количество беженцев в США Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден обещает увеличить лимит на количество беженцев в США. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом пишет Голос Америки.

В пятницу Байден продлил действие ограничений на количество беженцев в США на уровне 15000 на этот бюджетный год, которое ранее ввел президент Трамп. Такое решение вызвало критику демократов.

В результате конгрессвумен от Демократической партии Ильхам Омар назвала решение о сохранении ограничений от Трампа "позорным", а председатель Юридического комитета Палаты представителей США, конгрессмен от Демократической партии Джерри Недлер заявил, что "глубоко разочарован сегодняшним решением сохранить низкий уровень принятия беженцев, установленные Трампом".

В ответ на критику, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен увеличить лемит на количество беженцев в США. При том "окончательное, увеличенное ограничения" будет установлено Байденом до 15 мая.

Напомним, Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в США. При этом, наибольшее число виз предусмотренно для беженцев из Африки.

Ранее сообщалось, что в США наблюдается сильный миграционный всплеск. Специалисты говорят, что такого не было 20 лет.

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