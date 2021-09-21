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Байден обещает бороться за равенство между странами: США не хотят новой "холодной войны"

Автор: Сергей Пышкин

США планируют выступать против доминирования более сильных стран над слабыми. В то же время они не стремятся к новой "холодной войне".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена во время выступления на Генассамблее ООН.

По словам Байдена, Штаты, вместе с другими странами, желают бороться за равенство стран в мире.

"США будут участвовать в соревнованиях энергично. Мы будем вместе с нашими друзьями выступать против того, что сильные страны доминируют над слабыми, приобретая их территории силой, оказывая экономическое принуждение", - заявил президент США.

В то же время Штаты не стремятся к тому, чтобы их тактика привела к "холодной войне".

"Но мы не стремимся к новой холодной войне, к миру, который бы был разделен на блоки", - добавил Байден.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что по мнению генсека ООН, несмотря на неизбежную конфронтацию в некоторых вопросах, США и Китай должны избежать "холодной войны" между собой.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки