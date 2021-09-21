Байден обещает бороться за равенство между странами: США не хотят новой "холодной войны"

По словам Байдена, Штаты, вместе с другими странами, желают бороться за равенство стран в мире.

"США будут участвовать в соревнованиях энергично. Мы будем вместе с нашими друзьями выступать против того, что сильные страны доминируют над слабыми, приобретая их территории силой, оказывая экономическое принуждение", - заявил президент США.

В то же время Штаты не стремятся к тому, чтобы их тактика привела к "холодной войне".

"Но мы не стремимся к новой холодной войне, к миру, который бы был разделен на блоки", - добавил Байден.