Байден про нову витівку РФ з "перемир'ям": Путін намагається знайти кисень

США скептично ставляться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я". Таким чином диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив президент США Джо Байден.

"Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень", - наголосив президент США.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, глава РПЦ патріарх Кирилл запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

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