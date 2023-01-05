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Байден про нову витівку РФ з "перемир'ям": Путін намагається знайти кисень

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США скептично ставляться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я". Таким чином диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив президент США Джо Байден.

"Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень", - наголосив президент США.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, глава РПЦ патріарх Кирилл запропонував запровадити "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією.

Після цього Путін наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що заява про нібито перемир'я з боку РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденРіздвоВійна Росії проти України