Байден у Німеччині планує зустрітися з трьома європейськими лідерами, - CNN

Як зазначили троє західних чиновників у коментарі виданню, очікується, що Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня.

Як відомо, минулого тижня Байден мав головувати на засіданні Контактної групи з оборони Україні у формату "Рамштайн", де також мав бути і президент України Володимир Зеленський. Але візит президента США до Німеччини скасували.

Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званої європейської четвірки були неясні.