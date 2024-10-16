Байден у Німеччині планує зустрітися з трьома європейськими лідерами, - CNN

Президент США Джо Байден цього тижня відвідає Німеччину. Він планує зустрітися з трьома європейськими лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначили троє західних чиновників у коментарі виданню, очікується, що Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня.
Як відомо, минулого тижня Байден мав головувати на засіданні Контактної групи з оборони Україні у формату "Рамштайн", де також мав бути і президент України Володимир Зеленський. Але візит президента США до Німеччини скасували.
Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званої європейської четвірки були неясні.
Президент США Джо Байден минулого тижня мав відвідати Німеччину з останнім візит на посту лідера країни. Втім, поїздку скасували через ураган "Мілтон", який накрив частину США.
ЗМІ повідомили, що Байден приїде до Німеччини наприкінці цього тижня, ймовірно, 18 жовтня. Проте під час візиту президента США засідання у форматі "Рамштайн" не буде.
Днями в уряді Німеччини підтвердили візит Байдена. Повідомляється, що американський президент пробуде у Німеччині лише день.
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