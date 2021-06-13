Байден: нет никакой гарантии по изменению поведения Путина

"Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека", - сказал Байден на вопрос, как он будет действовать на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой в середине страны.

Байден считает, что Россия имеет "свои дилеммы", такие, как экономика, COVID-19, а также Сирия и Ливия.

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил свое поведение в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден сказал со смехом: "Это Владимир Путин".

"Я должен сесть с ним и я буду рад поговорить после этого (введения санкций - ред.)", - сказал Байден.

Американский президент вспомнил о нарушении Россией международных норм, что и стало причиной ухудшения отношений.

"Позвольте сказать так: Россия принимала участие в деятельности, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также откусили некоторые реальные проблемы с пережевыванием которых у них будут проблемы", - добавил Байден.

Он также отметил, что его подбодрили комментарии Путина сегодня утром о том, что Россия готова выдать США киберпреступников на взаимной основе - если США будут делать то же самое.